Подозреваемая в пытках девочки из Ингушетии оказалась женой полицейского
Замначальник участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии Адам Мургустов заявил, что муж жительницы республики, которая была арестована по делу об избиении 7-летней племянницы, работает в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, у семьи был хороший доход, и она ни в чем не нуждалась.
«В чем была проблема избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей», — отметил Мургустов.
При этом он добавил, что мать покалеченной девочки в 2017 году состояла на профилактическом учете в полиции как неблагополучная семья.
Однако через некоторое время положение в семье улучшилось, и мать была снята с учета.
Он также рассказал, что потом женщина приняла решение отказаться от ребенка и отдала его близким мужа.
Ранее врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии.