Россияне удивились выпавшему снегу

В Нижнем Новгороде зафиксировали редкое явление — рыхлый град, практически неотличимый от снега, передает РИА «Новости».

Комментарий дала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева после того, как местные жители стали публиковать в соцсетях кадры с выпавшим «снегом».

Она пояснила, что в городе низкая облачность, но при этом присутствует интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. В облаках находится много влаги, которая выпадает в виде града.

«Просто сегодня он выпал не в привычной нам форме льдинок, а в виде рыхлых градинок, похожих на снег», — рассказала Мокеева.

Ранее во французском регионе Овернь-Рона-Альпы во время грозы выпал град размером с мячик для игры в теннис.