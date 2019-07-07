Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

В Омске в одной из частных школ младшеклассникам показали фильм ужасов. Об этом сообщает портал «Город 55».

По словам родителей школьников, преподавательница заставила смотреть детей фильм с пометкой «16+».

Если кто-то отказывался, то учительница в качестве наказания назначала им час самостоятельного чтения, добавили родители.

«Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме», — рассказал один из родителей.

Как отмечается, не все дети смогли рассказать об этом родителям, поскольку преподавательница сказала им молчать под страхом наказания.

Уточняется, что после случившегося некоторые родители забрали своих детей из частной школы, а один написал заявление в прокуратуру, чтобы она проверила деятельность школы.

По словам учительницы, дети сами попросили ее включить фильм ужасов. Речь идет о триллере «Кукла» 2016 года.

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