Капитана перевернувшегося в Черном море судна арестовали

В Краснодарском крае суд арестовал капитана катера, который перевернулся в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тупасинского прокурора Максима Степаненко.

Как отмечается, капитана заключили под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Уточняется, что речь идет о мужчине 1963 года рождения, который родился в Приморско-Ахтарске.

Против него было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось о задержании капитана перевернувшегося судна.

ЧП произошло в пятницу, 5 июля. На судне находились 55 человек, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.