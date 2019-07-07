Названа новая версия таинственного исчезновения Boeing MH370

Причиной таинственного исчезновения Boeing MH370 могло стать то, что на борту самолета был угонщик, пишет New York Post.

Отмечается, чт он мог заранее планировать уничтожение лайнера.

Как рассказал авиационный эксперт Тим Термини, одной из версий мог стать злоумышленник на борту.

По его словам, существуют 4 версии трагедии — захват членами экипажа, злоумышленник, пробравшийся на борт, пассажир-захватчик, либо работа наземных служб.