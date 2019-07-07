В Петербурге массово отравились китайские туристы

Группа из 15 туристов из КНР была отправлена в больницу Санкт-Петербурга с признаками отравления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 6 июля, туристы посетили ресторан, который находился при отеле «Шанхай» на Васильевском острове.

Гостей из КНР госпитализировали в больницу Боткина.

Роскомнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого был обнаружены серьезные нарушения в хранении и использовании продуктов питания, а также следы тараканов. Ресторан был закрыт.

В ведомстве заявили, что сейчас с туристам все хорошо и они продолжили путешествие после проведения необходимых обследований.

Ранее сообщалось, что в Махачкале более 30 человек госпитализированы после отравления.