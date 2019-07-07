Нацисткая теория стала самой обсуждаемой в Сети

Теория «великого замещения» в течение нескольких лет глобально распространилась по интернету и начала пугать даже политиков. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что автором теории о том, что в ЕС идет геноцид белого населения, которое вскоре полностью заменят мигранты, является французский ультраправый. Он также призывает к «ремиграции», то есть насильственному вывозу этнических меньшинств с территории Европы.

Британская организация Institute for Strategic Dialogue, чье исследование приводит The Guardian, заявляет, что нацистские теории заговора стали предметом обсуждения серди политиков и даже глав государств.

Эксперты заявили, что треть обсуждений этой теории в сети уже идет на английском языке, а самый популярный твиттер-аккаунт принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Так, отмечается, что именно эта теория стала поводом для теракта австралийца Брента Тарранта. 15 марта он устроил стрельба в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. В результате погибли 50 человек.