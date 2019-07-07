Появились подробности соостояния избитой 7-летней деевочки из Ингушетии

В пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля рассказали о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии, которую жестоко избивала тетя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врачи заявили, что ребенок все еще находится в тяжелом состоянии. Улучшений на ее руках не наблюдается, несмотря на проводимую комплексную терапию.

Отмечается, что у девочки сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Хирург Леонид Рошаль сообщил, что серьезно повреждена правая рука ребенка и существует вероятность ампутации.

Но врачи пока откладывают проведение любых операций с целью определения жизнеспособности тканей.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в пытках 7-летней девочки тетя разрыдалась в суде.