Появились подробности соостояния избитой 7-летней деевочки из Ингушетии
В пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля рассказали о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии, которую жестоко избивала тетя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Врачи заявили, что ребенок все еще находится в тяжелом состоянии. Улучшений на ее руках не наблюдается, несмотря на проводимую комплексную терапию.
Отмечается, что у девочки сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Хирург Леонид Рошаль сообщил, что серьезно повреждена правая рука ребенка и существует вероятность ампутации.
Но врачи пока откладывают проведение любых операций с целью определения жизнеспособности тканей.
Ранее сообщалось, что подозреваемая в пытках 7-летней девочки тетя разрыдалась в суде.