Тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина

В Токио тело 18-летней студентки было найдено в промышленном холодильнике кондитерского магазина. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, отец девушки также был найден мертвым, его тело было обнаружено в реке.

Как отмечается, отец погибшей написал записку, в которой признался в убийстве дочери.

При этом полиция пока не установила причину гибели девушки.

Ранее сообщалось, что пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике.