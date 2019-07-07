Тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина
close
В Токио тело 18-летней студентки было найдено в промышленном холодильнике кондитерского магазина. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, отец девушки также был найден мертвым, его тело было обнаружено в реке.
Как отмечается, отец погибшей написал записку, в которой признался в убийстве дочери.
При этом полиция пока не установила причину гибели девушки.
Ранее сообщалось, что пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике.