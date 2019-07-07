7 задержанных россиян выслали из Мексики

В посольстве России в Мехико заявили, что семь из десяти задержанных в Канкуне россиян высланы из Мексики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, задержанные граждане России уже улетели на родину.

Как отмечается, в аэропорту остаются еще трое задержанных.

При этом троим россиянам запретили въезд в Мексику, потому что они находятся в «черном» списке страны.

Ранее сообщалось, что семь россиян были задержаны в аэропорту города Канкун в Мексике.