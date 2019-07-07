7 задержанных россиян выслали из Мексики
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В посольстве России в Мехико заявили, что семь из десяти задержанных в Канкуне россиян высланы из Мексики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, задержанные граждане России уже улетели на родину.
Как отмечается, в аэропорту остаются еще трое задержанных.
При этом троим россиянам запретили въезд в Мексику, потому что они находятся в «черном» списке страны.
Ранее сообщалось, что семь россиян были задержаны в аэропорту города Канкун в Мексике.