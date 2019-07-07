23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Власти Флориды уточнили число пострадавших в результате взрыва в торговом центре. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, при взрыве в торговом центре пострадали 23 человека.

Как отмечается, в настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.

При этом один из пострадавших является несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что посольство России в США проверяет, есть ли пострадавшие россияне при взрыве в торговом центре во Флориде.