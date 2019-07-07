23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде
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Власти Флориды уточнили число пострадавших в результате взрыва в торговом центре. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, при взрыве в торговом центре пострадали 23 человека.
Как отмечается, в настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.
При этом один из пострадавших является несовершеннолетним.
Ранее сообщалось, что посольство России в США проверяет, есть ли пострадавшие россияне при взрыве в торговом центре во Флориде.