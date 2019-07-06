Мужчина прикинулся инспектором и собирал штрафы в центре Москвы

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) задержал мужчину, который прикидывался выдававшего инспектором, передает РИА «Новости».

Сообщается, что он выписывал штрафы за неправильную парковку в районе Патриарших прудов.

По словам очевидцев, он заявлял, что работает с ГИБДД и МАДИ и показывал поддельное удостоверение.

В ведомстве напомнили, что патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении и не имеют права брать деньги.