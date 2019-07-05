Ондатра гуляет в центре Москвы

В центре Москвы у здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке прогуливается животное, похожее на ондатру, передает РИА «Новости».

Зверь ведет себя дружелюбно, охотно общается с людьми, берет еду из рук.

Животное иногда заходит поплавать в фонтан.

Отмечается, что хозяина рядом с животным нет, откуда оно взялось — непонятно.

Ондатра или мускусная крыса — грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России. Ондатра ведет полуводный образ жизни, селится по берегам рек, озер и особенно охотно — пресноводных болот.