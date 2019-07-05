Нашествие лис и енотов произошло в Москве

Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил о нашествии диких животных на Москву, передает РИА «Новости».

Он объяснил это тем, что в городе улучшается экологическая ситуация.

«Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы», — сказал Кульбачевский.

Ранее москвичей попросили не бояться лис. Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.