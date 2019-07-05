Появилось видео задержания кассирши банка, похитившей более 20 млн рублей
Опубликовано видео с места задержания кассирши, которая похитила более 20 млн рублей в банке. Оно представлено на сайте МВД России.
На кадрах показывают квартиру, которую женщина снимала с супругом, бежав из Салавата в Казань. Видно, как задержанная стоит спиной к камере.
На вопрос полицейского «на вопросы будете отвечать?», женщина ничего не говорит.
В конце ролика ее выводят из дома в наручниках.
Ранее психологи сделали предложение похитительнице.