Появилось видео задержания кассирши банка, похитившей более 20 млн рублей

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Опубликовано видео с места задержания кассирши, которая похитила более 20 млн рублей в банке. Оно представлено на сайте МВД России.

На кадрах показывают квартиру, которую женщина снимала с супругом, бежав из Салавата в Казань. Видно, как задержанная стоит спиной к камере.

На вопрос полицейского «на вопросы будете отвечать?», женщина ничего не говорит.

В конце ролика ее выводят из дома в наручниках.

Ранее психологи сделали предложение похитительнице.