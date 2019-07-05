Психологи сделали предложение укравшей более 20 млн рублей кассирше

Психологи сделали необычное предложение работнице банка из Башкирии Луизе Хайруллиной, которая украла более 20 миллионов рублей и сбежала. Об этом заявила омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова, передает РИА «Новости».

По ее словам, специалисты пообещали оказать поддержку и помощь двум ее несовершеннолетним детям.

«Детям, безусловно, будет оказана психологическая помощь и все необходимое, исходя из их состояния», — подчеркнула Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша.

Сотрудники правоохранительных органов после ряда следственных мероприятий нашли Хайруллину на съемной квартире в Казани. Однако в ней она находилась одна. Местонахождение детей и мужа пока останется неизвестным.

В отношении задержанной женщины уже возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата). Полицейские все еще не смогли найти украденные деньги и проводят с женщиной беседы.