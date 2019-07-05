Вулкан Ключевская сопка извергается на Камчатке

Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в...
Владимир Войчук

На востоке Камчатки начал извергаться высочайший из действующих вулканов Евразии — Ключевская сопка, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что вулкан дремал и не извергался с 2015 года. Однако в ночь с четверга на пятницу, 5 июля, специалисты заметили активность, в частности, была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 °C.

В настоящее время над вулканом уже появились «вулканические бомбы», которые поднимаются на высоту до 200 м.

«Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы», — добавили в институте.

Ранее сообщалось, что камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки.

Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа. Рядом с вулканом расположены поселки Ключи и Козыревск.