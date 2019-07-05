Вулкан Ключевская сопка извергается на Камчатке
На востоке Камчатки начал извергаться высочайший из действующих вулканов Евразии — Ключевская сопка, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА «Новости».
Стоит отметить, что вулкан дремал и не извергался с 2015 года. Однако в ночь с четверга на пятницу, 5 июля, специалисты заметили активность, в частности, была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 °C.
В настоящее время над вулканом уже появились «вулканические бомбы», которые поднимаются на высоту до 200 м.
«Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы», — добавили в институте.
Ранее сообщалось, что камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки.
Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа. Рядом с вулканом расположены поселки Ключи и Козыревск.