Вулкан Ключевская сопка извергается на Камчатке

На востоке Камчатки начал извергаться высочайший из действующих вулканов Евразии — Ключевская сопка, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что вулкан дремал и не извергался с 2015 года. Однако в ночь с четверга на пятницу, 5 июля, специалисты заметили активность, в частности, была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 °C.

В настоящее время над вулканом уже появились «вулканические бомбы», которые поднимаются на высоту до 200 м.

«Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы», — добавили в институте.

Ранее сообщалось, что камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки.

Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа. Рядом с вулканом расположены поселки Ключи и Козыревск.