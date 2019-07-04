В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

В полиции Лондона подтвердили, что внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство в квартире незнакомца. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, он попытался покончить с собой, когда находился в квартире незнакомца в Ковент-Гардене.

При этом он укусил сотрудника правоохранительных органов, который старался ему помешать.

Ранее сообщалось, что в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, его будет рассматривать королевский суд лондонского района Саутуарк.