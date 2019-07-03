Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за Голунова

Главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы после нашумевшего дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы полиции Москвы Юрия Титова.

До этого в СМИ появилась информация, что именно Щиров распорядился, чтобы журналиста задержали.

По словам Титова, главу отдела отстранили до выяснения обстоятельств. Он объявил, что в отношении Щирова будет проводиться проверка.

«Он не уволен», — подчеркнул Титов.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин высказался о деле Голунова.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм. Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.