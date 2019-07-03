Информацию об эпидемии в Иркутской области прояснили в Минздраве

Минздрав опроверг информацию об эпидемии в зоне затопления в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы имеющейся угрозе возникновения вспышек инфекционных болезней в районах паводка в Иркутской области », — заявили пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обстановка находится под контролем Минздрава и Роспотребнадзора. Сейчас проводится вакцинация и санитарно-гигиенические мероприятия.

Ранее почти 200 человек были экстренно госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области