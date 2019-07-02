Пьяный мужчина набросился с молотком на фельдшера скорой помощи

В Москве мужчина с молотком угрожал убить фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, медработник приехал по вызову в одну из квартир в Щербинке, где мужчина начал трясти молотком и угрожать ему убийством.

Она отметила, что сотрудники полиции задержали мужчину.

Она также добавила, что 35-летний мужчина ранее был судим. На момент задержания он был в нетрезвом состоянии.

«Мотивов своего поступка он пояснить не смог», — подчеркнула Волк.

Она заключила, в отношении мужчины возбудили дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина убил прохожего на вокзале в Москве.