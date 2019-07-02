Появилось видео последних минут жизни задушенного охранником покупателя

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором показаны последние минуты жизни парня, задушенного охранником.

До этого стало известно, что в одном из продуктовых магазинов в Подмосковье охранник задушил подозреваемого в краже покупателя.

На кадрах видно, как молодой человек взял с полки несколько шампуней и дезодорант, засунув несколько товаров в карманы шорт.

Девушка, там работающая, видимо, подумала, что парень хочет украсть товары, остановила его и вернула к полке, откуда тот взял товары.

После этого она попросила положить товары обратно на полку, что молодой человек и сделал.

На следующих кадрах видно, как юноша идет в сопровождении этой девушки и охранника в подсобку.

Как отмечается, в подсобке между охранником и парнем завязалась драка, в результате которой последний скончался. Согласно экспертизе, он умер от удушения.

Охранника заключили под стражу, а также завели уголовное дело в отношении него.