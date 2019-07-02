Завершено расследование о похищении генерала ФСБ ради зарытых в саду $5 млн

Завершилось расследование уголовного дела о похищении бывшего первого зама главы управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александра Пастушкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генерал-майор в отставке был похищен в конце мая 2018 года. Преступники применяли пытки и насилие, чтобы узнать, где хранится крупная сумма денег. Отмечается, что злоумышленники заставили показать места на загородном участке, где Пастушков зарыл $5 млн в пластиковые контейнеры.

Главное следственное управление следственного комитета России предъявило обвинение по статьям о хищении человека и вымогательстве (ст. 125 и ст. 163 УК).

Дело состоит из 14 томов, с которыми сейчас знакомятся обвиняемые. Затем оно поступит на утверждение в Генпрокуратуру, а после в суд.