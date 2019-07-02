Иркутские власти пожаловались, что не знали о приближающемся наводнении

Власти Иркутской области не знали о приближающемся наводнении, сообщает ТАСС.

Губернатор региона Сергей Левченко пожаловался, что оперативные службы, которые должны были проинформировать местных чиновников и муниципалитеты о повышении уровня воды, не сделали этого.

По его словам, ни областные, ни городские оперативные службы не предупреждали об угрозе затопления.

Раннее Роспотребнадзор забеспокоился из-за санитарной обстановки в затопленном Иркутске.