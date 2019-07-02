Зарплаты учителей предложили приравнять к МРОТ

В Госдуме предложили приравнять зарплаты учителей к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщают РИА «Новости».

Предложение поступило от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова.

Согласно составленному документу, у всех учителей страны должен быть одинаковый оклад, вне зависимости от региона. Исходя из базовой ставки будут начисляться «дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате».

Отмечается, что эта мера будет полезна и молодым педагогам, которые приходят после университета и у них нет оснований получать повышенные выплаты. Таким образом, они будут уверены, что их зарплата будет равняться МРОТ.

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