Террористический заговор сорвали в Австралии

В Австралии сорвали заговор террористов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в результате операции были арестованы три человека — 20, 23 и 30 лет.

Уточняется, что двух мужчин обвинили в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), третьего — в мошенничестве в сфере социального обеспечения.

По данным полиции, задержанные планировали взорвать полицейские участки, оборонные учреждения, посольства и ведомства, суды и церкви.

Они были задержаны, когда полиция собрала достаточно доказательств, уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы не раскрывают имена мужчин, вскоре они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в Саратове ФСБ предотвратила теракт.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.