Террористический заговор сорвали в Австралии
В Австралии сорвали заговор террористов. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, в результате операции были арестованы три человека — 20, 23 и 30 лет.
Уточняется, что двух мужчин обвинили в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), третьего — в мошенничестве в сфере социального обеспечения.
По данным полиции, задержанные планировали взорвать полицейские участки, оборонные учреждения, посольства и ведомства, суды и церкви.
Они были задержаны, когда полиция собрала достаточно доказательств, уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы не раскрывают имена мужчин, вскоре они предстанут перед судом.
Ранее сообщалось, что в Саратове ФСБ предотвратила теракт.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.