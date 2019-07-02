В Анапе запретили купаться в Черном море
close
В Краснодарском крае в городе Анапа людям запретили купаться в Черном море. Об этом сообщает «Анапское Черноморье».
Как отмечается, причиной этого стали погодные условия.
Уточняется, что ввиду шторма и сильного донного течения купание запретили на всех пляжах курорта.
Кроме того, управление гражданской обороны и защиты населения курорта посоветовало отдыхающим не рисковать, а также более внимательно следить за детьми и людьми в преклонном возрасте.
Ранее были названы самые дешевые туры на море.