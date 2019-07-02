В Анапе запретили купаться в Черном море

В Краснодарском крае в городе Анапа людям запретили купаться в Черном море. Об этом сообщает «Анапское Черноморье».

Как отмечается, причиной этого стали погодные условия.

Уточняется, что ввиду шторма и сильного донного течения купание запретили на всех пляжах курорта.

Кроме того, управление гражданской обороны и защиты населения курорта посоветовало отдыхающим не рисковать, а также более внимательно следить за детьми и людьми в преклонном возрасте.

Ранее были названы самые дешевые туры на море.