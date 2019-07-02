Снегопад накрыл российский регион

В Дагестане жара сменилась снегопадом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя дагестанского центра гидрометеорологии Абдулгалима Дадашева.

По его словам, снег выпал в нескольких высокогорных районах республики.

Он пояснил, что причиной этого стало похолодание в высокогорной части республики на высоте 2800-3000 метров.

«Но люди на этой высоте практически не живут. Толщина покрова три сантиметра», — подчеркнул Дадашев.

Причем неделю назад жителей Дагестана предупредили о жаре до 42°C.

Ранее сообщалось, что снегопад накрыл российский город за неделю до лета.