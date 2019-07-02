Почти 200 человек экстренно госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области

Число попавших в больницы из-за паводка жителей Иркутской области превысило 200 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Большинство госпитализированных, включая 38 детей, пострадали от переохлаждения.

Кроме того, в общей сложности за помощью к медикам обратились почти 1,3 тысячи жителей региона.

Ранее в Минздраве предупредили об угрозе эпидемии в области после схода воды.

Местным жителям рекомендовали не прикасаться к трупам животных, пить только кипяченую воду, а также начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.