Мария Бутина смертельно опасно похудела в тюрьме в США

Россиянка Мария Бутина, отбывающая в США тюремное заключение, похудела на 20 кг.

Об этом газете «Изветия» рассказал ее отец Валерий.

Бутин признался, что вес его дочери упал с 60 до 40 кг при росте 170 см.

Он заявил, что стресс, отсутствие нормального питания и тяжелые условия содержания нанесли серьезный урон здоровью Марии.

В то же время, говоря о ее эмоциональном состоянии, мужчина отметил, что девушка пытается не сдаваться, много читает и улучшает уровень английского.

Ранее сообщалось, что Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.