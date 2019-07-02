Пассажирский самолет экстренно сел из-за жуткой вони на борту

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании Spirit Airlines в срочном порядке вернулся в аэропорт вылета из-за кошмарного запаха в салоне, сообщает Fox News.

По данным телеканала, запах был настолько сильным, что после приземления четырех бортпроводниц вынесли на носилках.

В авиакомпании утверждают, что запах, хоть и был крайне резким, не угрожал перелету, и возвращение в аэропорт вылета стало мерой предосторожности.

Среди пассажиров рейса пострадавших не оказалось.

Ранее мужчина выпал из летящего в небе над Лондоном самолета и погиб.