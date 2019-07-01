Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, чем недовольны москвичи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, жители столицы москвичи очень требовательные и очень активные, и свое недовольство никогда не скрывают.

«Всегда есть индивидуальные проблемы где-то, так чтобы проект не имел претензий, этого я не видела», — отметила она.

При этом Ракова отметила, что, если недовольства массовые, значит разработчики социальных программ не до конца поставили себя на место этих людей, не учли все факторы.

По ее словам, все сферы имеют свои «подводные камни». Но здравоохранением недовольно большее число людей. Однако это происходит не из-за большого количества недоработок из-за того, что «здоровые и счастливые» не обращаются за помощью в поликлиники. По ее словам, это и есть главная причина того, что на здравоохранение жалуются больше людей, чем на все остальные сферы.

При этом заммэра добавила, что несмотря на все проблемы, уровень негатива москвичей снизился.