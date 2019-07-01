Опубликовано нашумевшее расследование журналиста Голунова

Появилось расследование о похоронном бизнесе журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, а чуть позже оправдали. Материал появился на сайте «Медузы».

Как отмечается, в своем материале Голунов затронул ситуацию в Москве.

Журналист редакции «Медузы» был задержан 7 июня, а затем арестован. На него было заведено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотических средств. Резонансное дело приобрело всеобщую огласку. 11 июня Ивана оправдали, и журналист вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал произволом дело Голунова.