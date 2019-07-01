Шесть человек пострадали при взрыве газа в ЯНАО

Источник в экстренных службах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проинформировал о взрыве газа на стройплощадке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на 609-ом км трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале.

«По предварительным данным, пострадали шесть человек», — сказал источник.

Уточняется, что взрыв не привел к возгоранию. Для эвакуации пострадавших на место происшествия вылетел борт санавиации.

Ранее сообщалось, что в городе Ковров было возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме.