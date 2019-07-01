Шесть человек пострадали при взрыве газа в ЯНАО
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Источник в экстренных службах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проинформировал о взрыве газа на стройплощадке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на 609-ом км трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале.
«По предварительным данным, пострадали шесть человек», — сказал источник.
Уточняется, что взрыв не привел к возгоранию. Для эвакуации пострадавших на место происшествия вылетел борт санавиации.
Ранее сообщалось, что в городе Ковров было возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме.