Новое дело об убийстве младенца в российском роддоме

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после очередной смерти младенца в калининградском роддоме №4, передает РИА «Новости»

Дело заведено по статье об организации убийства малолетнего против исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой.

Ранее по этому же делу была задержана врач-неонатолог перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, ее обвиняют в убийстве малолетнего.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого. В итоге, ребенок скончался.