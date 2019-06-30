Когда в Москву вернется лето

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Лето вернется в Москву и Московскую область уже в понедельник, 1 июля, передает «Московская газета».

Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, циклон постепенно покидает московский регион.

Уже 30 июня давление начало повышать и заметно потеплело.

Таким образом столбики термометров днем 1 июля поднимутся до +23-25°C.