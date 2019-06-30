МЧС спрогнозировало обстановку с наводнениями в Иркутской области

В ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что ситуация с наводнениями все еще остается сложной в Тулуне, передает РИА «Новости».

Спасатели рассказали, что, по их прогнозам, вода не покинет город еще минимум два дня.

По их данным, в настоящее время в Тулуне нет электричества, отключен водопровод и перекрыта трасса федерального значения.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.