Восставший из могилы в Сочи оказался казахстанцем с псориазом

Худой мужчина с изуродованным телом, который восстал из могилы в Сочи, оказался жителем Казахстана. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам источника, найденного человека зовут Александр и ему 41 год. Также медики рассказали, что у него тяжелой формой псориаза. И он родом не из России, а из Казахстана.

«Врачи сказали, что вылечат его», — добавил источник.

Издание пишет, что Александр, вероятно, не подвергался нападению медведя, как до этого писали СМИ.