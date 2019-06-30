Восставший из могилы в Сочи оказался казахстанцем с псориазом
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Худой мужчина с изуродованным телом, который восстал из могилы в Сочи, оказался жителем Казахстана. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.
По словам источника, найденного человека зовут Александр и ему 41 год. Также медики рассказали, что у него тяжелой формой псориаза. И он родом не из России, а из Казахстана.
«Врачи сказали, что вылечат его», — добавил источник.
Издание пишет, что Александр, вероятно, не подвергался нападению медведя, как до этого писали СМИ.