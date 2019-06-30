Пьяный мужчина убил прохожего на вокзале в Москве
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Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что на Курском вокзале в Москве мужчина убил прохожего ножом. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с проходим и нанес ему смертельное ножевое ранение.
Она добавила, что сотрудники полиции уже задержали злоумышленника.
Причем, отметила Волк, прохожие помешали мужчине скрыться с места преступления.
Сейчас он находится в дежурной части МВД, уточнила Волк.
Ранее сообщалось, что в шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал.