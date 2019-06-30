Крупное землетрясение потрясло жителей Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 140 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 44,5 км.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Тайдун, Хуалянь, Пиндун, Цзяи, Юньлин, Чжанхуа, а также в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.