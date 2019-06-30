Трое погибли при крушении легкого самолета

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Суперлуние на Аляске, 19 февраля 2019 года Суперлуние на Аляске, 19 февраля 2019 года
Суперлуние на Аляске, 19 февраля 2019 года
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В результате крушения небольшого самолета на Аляске погибли три человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Еще один пассажир был экстренно госпитализирован.

По данным местных СМИ, самолет врезался в гору вблизи озера Терн.

Причина инцидента неизвестна.