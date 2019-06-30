Стали известны подробности массовой драки в Тенгизе из-за снимка девушки

Около 30 человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз, сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-службы, в субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка.

«В медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке.