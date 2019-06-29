Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
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Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате инцидента был убит молодой человек. Он получил смертельное ранение и скончался до приезда медиков.
Как утверждает источник, неизвестному удалось скрыться.
Однако в настоящее время сотрудники полиции ведут розыск стрелявшего.
Ранее сообщалось, что в США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ.