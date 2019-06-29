Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента был убит молодой человек. Он получил смертельное ранение и скончался до приезда медиков.

Как утверждает источник, неизвестному удалось скрыться.

Однако в настоящее время сотрудники полиции ведут розыск стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ.