Воры проникли в ЦБ по веревке с соседнего здания

Неизвестные злоумышленники забрались в московской здание Центрального банка России на Ленинском проспекте. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Уточняется, что этот инцидент произошел еще несколько дней назад, однако о нем стало известно только в настоящее время.

Воры, используя веревку и соседнюю крышу здания возле ЦБ, проникли в кабинеты на 9 этаже. Они взломали окно, зашли внутрь и стали что-то искать в сейфах и шкафах, пишет канал.

Как отмечается, воры действовали так, что практически не попали на камеры видеонаблюдения. Через некоторое время они скрылись незамеченными.

По данным замдиректора ДКО ЦБ, ничего ценного, по предварительным данным, из здания не пропало.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.