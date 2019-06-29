Начался десятый день протестов в Тбилиси

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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, 21 июня 2019 года Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, 21 июня 2019 года
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, 21 июня 2019 года
Zurab Tsertsvadze/AP

В центре Тбилиси началась десятая акция протестов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

По данным агентства, участники акции проходят по улице с плакатами «Уходи».

Ранее сообщалось, что в Грузии нашли виновника антироссийских протестов.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).