Начался десятый день протестов в Тбилиси
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В центре Тбилиси началась десятая акция протестов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.
По данным агентства, участники акции проходят по улице с плакатами «Уходи».
Ранее сообщалось, что в Грузии нашли виновника антироссийских протестов.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).