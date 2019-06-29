Мемориал погибшим при крушении Ту-154 открыли в Сочи

В Сочи открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 над Черным морем 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, памятную стелу открыли родственники погибших, а также члены министерства обороны и Сирийской Арабской республики (САР).

Уточняется, что мемориал представляет собой двухметровую открытую книгу. На страницах книги можно увидеть изображение воздушного судна, а также перечисление имен жертв трагедии.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию, однако упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи.

На борту находились 92 человека, все они погибли.

Ранее сообщалось, что Россия направила ноту протеста Австрии из-за советского памятника.