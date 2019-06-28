Обвиняемого в организации убийства россиянина выслали из Чехии

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что из Чехии был экстрадирован россиянин Виктор Калин, которого обвиняют в организации заказного убийства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, россиянин организовал заказное убийство из-за личной неприязни.

Она отметила, что против Калина возбудили дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Убийство».

Волк также добавила, что Калина объявили в федеральный розыск еще в 2013 году, а в 2016 он был задержан на территории Чехии.

Ранее сообщалось, что Польша выдала России обвиняемого в преступлении 15-летней давности.