Главу МЧС вызвали в Иркутскую область из-за масштабного наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава МЧС Евгений Зиничев сообщили премьер-министру России Дмитрию Медведеву о ситуации в регионе после дождевого повадка, передают РИА «Новости».

По последним данным, в 20 населенных пунктах в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах подтоплены 2390 жилых домов, населенностью 6 тысяч человек. Также повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, затоплены 16 местных дорог. В районах введен режим ЧС. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение.

Зиничев вылетит на место природной катастрофы, чтобы оценить ущерб и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим.

Сообщается, что в результате наводнения погибли два человека, это семья, которая отказалась от эвакуации.