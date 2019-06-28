Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.22, во Внуково задержан 21 рейс и шесть отменено. В аэропорте Домодедово задержано шесть рейсов и три отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 30 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.