Врачи спасли ребенка, у которого 6 дней не билось сердце
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Китайские врачи спасли девочку, сердце которой не билось в течение шести дней, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что 10-летнюю жительницу Шанхая госпитализировали с тошнотой и проблемами с дыханием.
После обследования пациентке был поставлен смертельно опасный диагноз острый кардит, который развился в сердечную недостаточность.
Чтобы спасти ребенка, врачи использовали метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволивший насыщать кровь кислородом и провели трансплантацию сердца.
В настоящее время девочка восстанавливается.