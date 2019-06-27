Врачи спасли ребенка, у которого 6 дней не билось сердце

Китайские врачи спасли девочку, сердце которой не билось в течение шести дней, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 10-летнюю жительницу Шанхая госпитализировали с тошнотой и проблемами с дыханием.

После обследования пациентке был поставлен смертельно опасный диагноз острый кардит, который развился в сердечную недостаточность.

Чтобы спасти ребенка, врачи использовали метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволивший насыщать кровь кислородом и провели трансплантацию сердца.

В настоящее время девочка восстанавливается.